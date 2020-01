Australië schiet 10.000 kamelen af ‘omdat ze te veel water drinken’

Meer dan 10.000 eenbultige kamelen, ofwel dromedarissen, worden vanuit helikopters afgeschoten in opdracht van de de Australische regering, omdat ze te veel water drinken in het droge Zuiden. Professionele jagers beginnen woensdag met het afschieten na een bevel van de lokale Aboriginal leiders.

Lokale bewoners klagen dat de dromedarissen verwoestingen aanrichten in hun zoektocht naar water. Een ander excuus is dat de dieren te veel methaan uitstoten, zo’n één ton kooldioxide per jaar, volgens The Australian. Het ministerie van Milieu en Water in Zuid-Australië zei dat het toenemende aantal dromedarissen verschillende problemen in de regio veroorzaakt. Veel waterbronnen zijn daarbij besmet door karkassen.

#SOS can somebody stop this: Wednesday more than 10,000 camels will be shot by Professional shooters from helicopters to prevent them from drinking too much water in drought-afflicted in Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (#APY)lands,South Australia, reports .@australian #SDGs pic.twitter.com/eNXd7GlH1s — Parthiban Shanmugam (@hollywoodcurry) January 7, 2020

Naar schatting leven er zo’n 1,2 miljoen dromedarissen in Australië. Jaarlijks zouden ze 25 miljoen euro aan landbouwschade veroorzaken. De ruiming zal ongeveer vijf dagen zal bedragen. De woordvoerder van DEW reageerde op de kritiek en zei dat de dieren “zullen worden vernietigd in overeenstemming met de hoogste normen voor dierenwelzijn”.

De Dromedarissen zijn vanaf 1850 ingevoerd vanuit het Midden-Oosten voor het vervoer van goederen. Met de komst van vervoersmiddelen zoals de trein en de auto raakten de dieren overbodig. Een groep van ongeveer 10.000 dromedarissen werd aan hun lot overgelaten.Binnen korte tijd groeide het aantal uit tot over de miljoen. De dieren worden internationaal verhandeld vanwege hun uitstekende fokkwaliteit. In sommige restaurants staat kamelenvlees, naast kangoeroe- en krokodillenvlees op het menu.