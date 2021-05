Australië sluit grens voor eigen bevolking uit angst voor Indiase covid-variant

De Australische overheid heeft het Australiërs die nu in India verblijven verboden naar huis terug te keren. Wie dat wel doet, riskeert torenhoge boetes en zelfs gevangenisstraf. Mensenrechtenorganisaties waaronder Human Rights Watch spreken van schande. Volgens hen is het een ieders recht terug te allen tijde terug te keren naar het eigen land.

Australië nam het drastische besluit nadat twee cricketspelers het al geldende verbod voor vluchten uit India omzeilden, door via Qatar huiswaarts te keren. Minister van Volksgezondheid Greg Hunt kondigde daarop strengere grenscontroles aan en liet weten dat met ingang van maandag, iedereen die vanuit India Australië probeert binnen te komen een boete van 66.000 Australische dollar (42.400 euro) of een celstraf van maximaal 5 jaar te wachten staat. Het inreisverbod gaat maandag in en blijft gelden tot ten minste 15 mei.

India beleeft momenteel de zwaarste wereldwijde opleving van het coronavirus. Voorzichtige schattingen spreken van bijna 18 miljoen besmette personen, dagelijks komen daar 350.000 besmettingen bij. Ziekenhuizen puilen uit en hebben door het hele land een groot tekort aan zuurstof. Dagelijks overlijden er meer dan 3.000 mensen aan het virus. In hoofdstad New Delhi sterft elke vier minuten iemand aan covid-19.

Voor de Australische overheid weegt de besmettelijkheid van de Indiase coronavariant echter zwaarder dan de problematische aanpak van premier Narendra Modi of het gebrek aan medische zorg waardoor ook Australiërs in groot gevaar zijn. Ook de Australische oppositie reageert furieus op de gesloten grens en zegt dat de eigen regering in gebreke is gebleven door geen quarantainefaciliteiten op te tuigen. Zij wijzen erop dat premier Scott Morrison een jaar geleden al werd geadviseerd dit te doen, maar dat hij dit advies in de wind heeft geslagen.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.