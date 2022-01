Australië zet vaccinweigeraar uit

Australië heeft een 34-jarige Servische antivaxxer opgedragen het land te verlaten. De man die wilde deelnemen aan een tennistoernooi, had volgens immigratieminister Alex Hawke ten onrechte een visum gekregen. Het federale hof was het daarmee eens, meldt de NOS.

In een korte reactie zegt de Serviër dat hij bijzonder teleurgesteld is over de uitspraak van het hof. “Dit betekent dat ik niet in Australië kan blijven om deel te nemen aan de Australian Open. Ik zal het besluit respecteren en meewerken met de autoriteiten bij mijn vertrek uit het land.”

De tennisser zei in april 2020 op Facebook Live dat hij tegen inentingen is. De afgelopen jaren nam hij geen maatregelen om een infectie te voorkomen. Het gevolg was dat hij zeker twee keer besmet raakte, in juni 2020 en in december 2021.

Personen die Australië worden uitgezet, mogen het land normaal gesproken drie jaar lang niet meer bezoeken.