Australiërs downloaden corona-app massaal

De app die de Australische overheid heeft uitgebracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is in de eerste uren al meer dan een miljoen keer gedownload. De COVIDSafe app werd op zondagavond beschikbaar gesteld en dient gebruikers te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet bleek met het gevreesde virus. Het gebruik is niet verplicht maar de regering heeft wel duidelijk gemaakt dat de maatregelen tegen het coronavirus pas verlicht kunnen worden als veertig procent van de bevolking de app gebruikt. Australië telt 25 miljoen inwoners.

COVIDSafe is gebaseerd op een app die al langer in Singapore wordt gebruikt. Wie de app installeert moet zich registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam, leeftijdsgroep, postcode en telefoonnummer. De app gebruikt bluetooth om te bepalen om je langer dan 15 minuten dicht in de buurt bent geweest van iemand bij het coronavirus is geconstateerd. Die geanonimiseerde gegevens worden drie weken lang op je eigen toestel bewaard. Als je zelf het coronavirus hebt vraagt de app toestemming om de blutetooth contactgegevens van de afgelopen 14 dagen te uploaden naar een server van de overheid. Op basis daarvan wordt bekeken wie van je contacten gewaarschuwd moet worden voor mogelijke besmetting.

De overheid bezweert dat de gegevens alleen verstrekt worden aan gezondheidszorgdiensten en dat politie en andere autoriteiten er geen toegang toe hebben. De gegevens worden opgeslagen op een server van Amazon omdat dat bedrijf de hoogste beveiligingsniveau’s hanteert. De Australische overheid werkt daar al langer mee samen. De regering gaat de export van de gegevens naar het buitenland wettelijk verbieden.