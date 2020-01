Australische bosbranden: na de koala’s sterven nu de vissen massaal

De rampzalige gevolgen van de Australische bosbranden blijven voortduren, nu zeer zware regenval verkoeling brengt maar ook overstromingen veroorzaakt. In de deelstaat New South Wales zijn honderdduizenden vissen omgekomen doordat asresten met het stromen regenwater in de Macleay River terecht zijn gekomen. De rivier oogt volgens getuigen als een soort cake-beslag dat bestaat uit rottende planten en dode vissen. Volgens ecologen kunnen de gevolgen van deze nieuwe natuurramp decennia doorwerken. In 1939 is een rivier veranderd in een mortuarium voor vissen na een hevige bosbrand en de visstand heeft zich daar nooit van weten te herstellen.

Tegenover The Guardian verklaart een getuige dat hij gedurende een 100 kilometer lange tocht langs de rivier alleen maar dode vissen zag. De stank is volgens hem niet te harden. Hij vist al 50 jaar in het gebied, heeft wel eerder massale vissterfte gezien maar nooit op deze schaal. “Dit gaat zich herhalen bij iedere rivier aan de oostkust die getroffen is door de bosbranden.”

Buurtbewoners trachten met pompen en slangen zuurstof in het water te krijgen maar “dat is zoiets als tegen de wind in pissen bij 40 kilometer per uur”, aldus de visser.

Voor de koala’s brengt de regen wel enige verlichting, zo is te zien in onderstaande ontroerende vide: