Australische deelstaat virusvrij na strengste lockdown ter wereld die 112 dagen duurde

De vijf miljoen inwoners tellende Australische stad Melbourne gaat woensdag uit lockdown nu er voor het eerst sinds juni geen nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. De hoofdstad van de deelstaat Victoria was, met meer dan 90 procent van de in totaal 905 Australische doden, het epicentrum van de tweede golf die het land teisterde. Op 7 juli werd tot een vrijwel totale lockdown overgegaan nadat het aantal besmettingen in Victoria, met 6,5 miljoen inwoners, opliep tot 700 per dag. Er zijn nu nog 91 ziektegevallen bekend in de staat.

De lockdown die werd doorgevoerd gold als een van de strengste ter wereld. Inwoners mochten hun huis niet meer verlaten, op een uur per dag om te bewegen na, niet verder dan vijf kilometer van hun woonhuis komen, de horeca ging dicht en na acht uur ’s avonds mocht niemand meer de straat op. Het naleven van de lockdownregels werd intensief gecontroleerd door de politie en overtreders niet gespaard. Dat leidde tot kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties. Zo is het voorgekomen dat mensen uit hun auto getrokken werden als ze zich niet wilden identificeren en werd een zwangere vrouw thuis gearresteerd omdat ze via social media opriep tot deelname aan een anti-lockdowndemonstratie.

De sociaaldemocratische premier van Victoria, Daniel Andrews, prees de inwoners bij zijn aankondiging van de versoepeling. “Het komt er op neer dat het einde van deze tweede golf te danken is aan iedere Victoriaan die de maatregelen heeft nageleefd, vasthield aan de koers, en met mij en mijn team samenwerkte.” In Australië is het nu lente en breekt in december de zomer aan.

Het einde van de lockdown wil niet zeggen dat alle beperkingen worden opgeheven, integendeel. In de openbare ruimte blijf het dragen van mondmaskers verplicht. Vanaf woensdag gaan alle winkels en horeca weer open met een groepslimiet van 10 personen voor binnenruimtes. Er mag thuis weer bezoek ontvangen worden en buiten ontmoetingen gehouden worden met maximaal tien personen. Bij trouwerijen mogen 10 mensen aanwezig zijn, bij begrafenissen 20. Op 8 november worden de maatregelen verder versoepeld, zoals de heropening van sportscholen, als de omstandigheden dat toelaten.

Volgens de premier maakt Victoria kans op een “Covid-normale Kerst” maar moeten de inwoners wel waakzaam blijven. De aankondiging werd volgens de BBC via social media volop gevierd door de burgers die in grote meerderheid achter de strenge maatregelen stonden. Rechtse media gingen wel tekeer tegen de strenge maatregelen maar dat werd veelal afgedaan als ritueel omdat de deelstaat een linkse regering heeft.

Australië, dat het relatieve lage aantal van 27.500 besmettingen telt op 25 miljoen inwoners, combineert lokale lockdowns met een intensief testbeleid. Melbourne leek de uitbraak al eerder bedwongen te hebben maar zag de besmettingen in rap tempo stijgen nadat de beveiligers van een quaratainehotel geïnfecteerd werden.

De Volkskrant schreef eerder deze maand:

In Australië leeft breed het idee dat het virus helemaal kan en moet worden uitgebannen. Het helpt natuurlijk dat Australië een eiland is en binnenkomende reizigers scherp kan controleren. Waar in Nederland geprobeerd wordt het virus te beheersen zodat de zorg niet wordt overbelast, is in Australië elke dode er een te veel. Iedere dag staat Victoria’s premier Andrews in zijn persconferentie uitvoerig stil bij elk slachtoffer, waarbij hij zijn medeleven betuigt aan de getroffen families. Dat vormt de legitimatie om door te gaan met de lockdown. ‘Een grote meerderheid van de inwoners is het met me eens dat het niet goed is nu te versoepelen’, zei hij vorige week. ‘Het virus moet helemaal verslagen zijn.’

