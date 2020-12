Australische militairen dronken bier uit kunstbeen gedode tegenstander

Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter's prosthetic leg https://t.co/EbvLjXpppY — The Guardian (@guardian) December 1, 2020

Opnieuw zijn bewijzen opgedoken dat Australische militairen zich ernstig hebben misdragen tijdens hun missie in Afghanistan. Op verschillende foto’s is te zien hoe soldaten triomfantelijk bier drinken uit het kunstbeen van een gedode Talibanstrijder. Vorige maand kwam al het nieuws naar buiten dat de Australiërs tijdens hun verblijf in Kunduz gevangenen hebben geëxecuteerd, onder andere bij wijze van ontgroeningsritueel.

De foto’s werden gepubliceerd door The Guardian en zijn genomen in Tarin Kowt, waar de Australiërs net als de Nederlandse troepen gestationeerd waren. Behalve de foto waarop te zien is dat er uit de prothese gedronken wordt, zijn er ook beelden waarop te zien is dat andere soldaten met het been ronddansen. De geruchten dat een afgenomen kunstbeen gebruikt was om uit te drinken deed al langer de ronde. Het been zou een Talibanstrijder hebben toebehoord die bij een bombardement op twee compounds en een tunnelstelsel in 2009 is gesneuveld. Het been is daarna meegenomen door soldaten naar een provisorische bar op de basis genaamd Fat Lady’s Arms. Bezoekers dronken er vaker uit het been.

Volgens betrokkenen wisten hoge officieren ervan en stonden het toe, ondanks dat het wegnemen van een prothese bij een gedode tegenstander valt onder het buitmaken van oorlogstrofeeën. Het is Australische militairen hoogst verboden trofeeën te maken op het slagveld, laat staan deze te houden. Het been bleef lange tijd in het bezit van het regiment en daar waar zij gestationeerd waren en de Fat Lady’s Arms opbouwden, kwam de prothese tevoorschijn en werd eruit gedronken.

Momenteel loopt er een onderzoek naar misdragingen door het Australische leger in Uruzgan. Daaronder vallen de moorden op 39 krijgsgevangenen en burgers en de martelingen van twee anderen, gepleegd door ten minste 19 militairen. Ook is er “geloofwaardige informatie” gevonden dat zeker 25 militairen andere ernstige misdaden hebben gepleegd of hierbij betrokken zijn geweest. Daar komt nu het bewijs van misbruik van de prothese bij. Wordt dat inderdaad aangemerkt als plundering, dan is dat volgens het Australisch recht een oorlogsmisdaad waarop 20 jaar gevangenisstraf staat.