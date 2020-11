Australische militairen executeerden Afghanen als ontgroeningsritueel

Australische militairen hebben tijdens hun uitzending naar Afghanistan 39 burgers vermoord. Dat blijkt uit het Brereton-onderzoek dat openbaar is gemaakt. Het grootste deel van de slachtoffers was al gevangengenomen, een aantal van hen is geëxecuteerd als ontgroeningsritueel voor jonge militairen. De Australiërs waren gestationeerd in de provincie Uruzgan, samen met de Nederlandse troepen.

“Deze moorden zouden door een jury worden bestempeld als oorlogsmisdaden, als ze voor de rechter komen”, concludeert onderzoeksrechter Paul Brereton. Zijn onderzoek laat duidelijk zien dat geen van de genoemde slachtoffers in de strijd is omgekomen: “Het grootste deel van hen was al gevangengenomen, de situatie was onder controle. Daarmee staan krijgsgevangenen onder bescherming van internationale wetgeving.”

Het rapport komt tot de schokkende conclusie dat in sommige gevallen jonge militairen als ontgroeningsritueel gevangenen hebben geëxecuteerd, waarna een alibi werd bedacht en de slachtoffers wapens op hun lichaam geplaatst kregen. De onderzoekscommissie doet de aanbeveling negentien militairen strafrechtelijk te vervolgen vanwege hun rol bij de executies. Een deel van hen dient nog steeds in het Australische leger.

Volgens de onderzoekers vonden de moorden plaats binnen een “giftige rivaliserende cultuur” rond “een misplaatste nadruk op prestige, status en macht”. Wie zich hiertegen verzette werd “ontmoedigd, geïntimideerd en in diskrediet gebracht”. Ook hogere militairen traden niet op en droegen in sommige gevallen bij aan de versterking ervan.

De Australische premier Morrison en de minister van Buitenlands Zaken hebben hun excuses aangeboden aan de premier van Afghanistan. Nederland werkte nauw samen met Australië in de provincie Uruzgan in de periode 2006 tot 2010. Tijdens het onderzoek zijn ook Nederlandse getuigen gehoord.

Bron: NOS, Parool / cc-foto: ISAF/Wikipedia