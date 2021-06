Autistische man op straat gezet om één wietplant, burgemeester sluit ‘drugspand’

Burgemeester Arinda Callewaert (CDA) van Bergeijk heeft vorig jaar een autistische man op straat gezet nadat in zijn huis welgeteld één wietplant was aangetroffen. Hoewel hulpverleners probeerden duidelijk te maken dat het hier ging om een kwetsbare man die zeker geen drugsdealer is, was Callewaert onverbiddelijk: de woning werd gesloten.

RTL Nieuws meldt dat de 34-jarige Robin ‘een zware vorm van autisme’ heeft en vanwege zijn bijkomende spanningen en stress regelmatig wiet gebruikt: ‘Om niet steeds naar de coffeeshop te hoeven, kweekt hij zelf één plant, in het bos.’ Geen kwekerij in huis dus, geen overmatig stroomgebruik, geen gevaarlijke elektrische bedradingen en ook geen kopers aan de deur:

In oktober 2019 oogst hij de plant en droogt de takken thuis. Waarschijnlijk ruiken de buren wietlucht en bellen de politie. Die neemt de opbrengst van die ene wietplant in beslag. De nog niet gedroogde wietbladeren worden gewogen en worden gezien als een handelshoeveelheid.

De burgemeester kwam direct in actie en bestempelde de woning van Robin als ‘drugspand’. Even later werd zijn huurcontract ontbonden en na de tijdelijke sluiting door de burgemeester, was Robin zijn woning nu helemaal kwijt. Hulpverleners die alarm sloegen, konden niet op enig begrip van burgemeester Callewaert rekenen. Zelfs de woningstichting vroeg om de woning niet te sluiten en ook de ambtenaar van de gemeente die betrokken was bij de financiering van Robins zorg maakte bezwaar. Callewaert toont zich nog altijd onverbiddelijk. Volgens haar ging het om een rechtmatig besluit de woning te sluiten. Robin die net een studie had afgerond en een baan had gevonden, moest uitwijken naar een tijdelijke verblijfplaats en verloor even later ook zijn baan weer als gevolg van het verplicht thuiswerken tijdens de lockdown.

De Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b) die dit soort ingrepen mogelijk maakt, is veel bekritiseerd. Burgemeesters zouden te makkelijk omspringen met de mogelijkheid om in het kader van deze wet mensen op straat te zetten. Omdat de wet binnen het bestuursrecht valt en er bij de uitvoer geen rechter aan te pas komt, leidt het tot willekeur met soms verstrekkende gevolgen, zoals in het geval van Robin.

Onder meer Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Joost Sneller (D66), al langere tijd kritisch op de uitvoer van de Wet Damocles, maken ook nu bezwaar. Zij willen dat de minister kijkt of de wet kan worden aangepast. Over Robin zegt Van Nispen: ‘We hebben een nietsontziende overheid die een kwetsbaar persoon op straat zet, met ontwrichtende gevolgen.’