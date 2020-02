Auto rijdt bewust in op carnavalsstoet in Duitse Volkmarsen

In Volkmarsen in de Duitse deelstaat Hessen is maandag een auto opzettelijk op een carnavalsoptocht ingereden. Volgens Der Spiegel zijn zeker 15 mensen gewond geraakt, onder wie ook kinderen.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Es gibt mehrere Schwerverletzte, darunter auch Kinder. #Volkmarsen pic.twitter.com/1N2HYuiXCT — Dennis Deuermeier (@ddeuer) February 24, 2020

Dagblad Bild beweert dat er meer dan dertig gewonden zijn gevallen. Tien van hen zouden ernstig gewond zijn geraakt. De automobilist is gearresteerd. Ooggetuigen schatten de dader tussen de 20 en 30 jaar.

Lijkt te gaan om een aanslag, in Volkmarsen. Politie zegt dat bestuurder expres de carnavalsoptocht inreed. https://t.co/4cqjFXKJHq via @hessenschau — Sterre Lindhout (@sterrelindhout) February 24, 2020

Volgens Duitse media reed de chauffeur in de buurt van een supermarkt met zijn Mercedes dwars door een wegversperring en raakte eerst de toeschouwers langs de weg, en reed vervolgens bewust in de carnavalsoptocht. De Duitse nieuwswebsite HNA schrijft dat ooggetuigen verklaren dat de automobilist ‘met plankgas’ op de menigte inreed en dat de auto pas na 30 meter tot stilstand kwam.

Volkmarsen is een klein stadje met zo’n 6800 inwoners. De feestvierders waren bijeen gekomen voor de Rosenmontagszug, de plaatselijke carnavalsoptocht.

cc-foto: Screenshot YouTube