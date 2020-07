Autoriteiten willen Chinese klimaatstaker toegang tot school ontzeggen

De 17-jarige Chinese klimaatstaker Ou Hongyi moet een hoge prijs betalen voor haar activisme. De Chinese autoriteiten dreigen haar de toegang tot school te ontzeggen als ze niet stopt met haar wekelijkse klimaatprotesten. Dat meldt The Guardian.

De ouders van Ou maken zich zorgen over haar toekomst. “We hopen dat ze haar middelbare school kan afmaken en naar de universiteit kan gaan”, zegt haar vader. Hij vindt dat zijn dochter zich te veel om het klimaat bekommert, maar wil haar niet dwingen om haar overtuigingen op te geven.

Ou is vastbesloten om door te gaan met haar acties. “Ik wil dat meer mensen hierover weten.” China stoot meer broeikasgassen uit dan welk ander land dan ook. Per hoofd van de bevolking ligt de Chinese uitstoot nog wel flink onder die van de Verenigde Staten en veel andere westerse landen.

My 67th Day #FridaysForFutureChina ! A high schooler who finished Gaokao recently sent me flowers to show activists highest respect! I share this pleasure with all of our amazing activists around the world! @Fridays4Future @ExtinctionR 🌏😉✊🏼 #气候罢课 #LetChinaStrikeForClimate pic.twitter.com/Ir2VOPLZTC

Greta Thunberg, de Zweedse activiste die sinds het najaar van 2018 miljoenen scholieren wereldwijd heeft geïnspireerd om deel te nemen aan klimaatprotesten, spreekt op Twitter haar steun uit voor Ou. “Als we geen democratie hebben, hebben we niets.”

"Ou, 17, has become a target for the authorities who see that activism as a challenge to their control."

Support the brave @howey_ou in her climate activism.

If we don't have democracy, we have nothing.#FaceTheClimateEmergency #LetChinaStrikeForClimatehttps://t.co/Kwr9wzMp7o

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020