Avondklok in Italië om coronavirus te bestrijden

Italië stelt een avondklok in om het coronavirus terug te dringen. Dat heeft premier Conte woensdag bekendgemaakt. Vanaf donderdag mogen Italianen tussen 10 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends niet meer zonder geldige reden naar buiten.

De eerste coronagolf raakte Italië hard. Nadat in maart rond de 6.000 nieuwe besmettingen per dag werden gemeld, vlakte dan in de zomermaanden af tot slechts enkele honderden. De afgelopen weken schiet dat aantal sterk omhoog. Dinsdag werden ruim 28.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Bijna 40.000 Italianen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Eerder al had de Italiaanse overheid de coronamaatregelen aangescherpt. Onder meer de horeca en ook winkelcentra moesten hun deuren sluiten. Dat leidde op veel plekken in het land tot protesten, die onder meer door de aanwezigheid van voetbalhooligans uitmondden in rellen.

Bron: RTL Nieuws / cc-foto: John Perivolaris