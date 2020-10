Avondklok in Parijs: vanaf 21 uur niemand meer op straat

De Franse president Emmanuel Macron heeft een avondklok afgekondigd voor Parijs en acht andere Franse steden. Bewoners van Parijs, Marseille, Lyon, Lille, Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Grenoble en Montpellier mogen tussen negen uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends niet zonder geldige reden naar buiten. Wie toch naar buiten gaat, kan een boete van 135 euro krijgen.

De nieuwe maatregel die is bedoeld om het coronavirus weer onder controle te krijgen, wordt zaterdag van kracht en blijft in beginsel vier weken gelden. Mogelijk wordt de avondklok daarna nog met twee weken verlengd. “We moeten wat doen. We moeten het virus afremmen”, motiveert Macron de nieuwe regel.

Er liggen op dit moment meer dan 9.100 coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen. Sinds het begin van de epidemie zijn er meer dan 33.000 Fransen aan Covid-19 overleden.