Avondklok vanaf volgende week verschoven naar 22.00 uur

De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag een uur later in, om 10 uur ’s avonds. Bronnen in Den Haag melden dat dit de uitkomst is van het kabinetsberaad. Het demissionaire kabinet geeft daarmee gehoor aan de oproep van veel burgemeesters die de avondklok wilden afstemmen op de zomertijd die komend weekend ingaat. De eindtijd blijft ongewijzigd, namelijk half 5 ’s ochtends.

Een van de burgemeesters die voor een verlate avondklok pleitten, was Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Behalve de zomertijd noemde hij ook de islamitische vastenmaand ramadan een reden om langer op straat te kunnen zijn. Die begint half april en volgens de Rotterdamse burgemeester wordt het dan wel ‘erg ingewikkeld’ voor veel mensen. Veel moslims breken het vasten in gezelschap van familie of vrienden. Dat zou half april rond 21.30 uur zijn.

Andere burgemeesters legden de nadruk op de zomertijd die komend weekend ingaat, waardoor het ’s avonds langer licht blijft. Dat zou het voor veel mensen moeilijker maken om vroeg binnen te zijn. ‘Een begrijpelijke en beargumenteerde suggestie’, noemde demissionair minister Grapperhaus het verzoek van de burgemeesters zondag. Bij het ingaan van de avondklok, nu twee maanden geleden, betoogde Mark Rutte nog dat een avondklok die na 21.00 uur ingaat, verminderd effectief is.

Dinsdagavond is een nieuwe persconferentie van Rutte en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Afgelopen weekend werd al bekend dat er van verdere versoepelingen in de coronamaatregelen geen sprake is en dat ook de avondklok gehandhaafd blijft. Dinsdagochtend noemde De Jonge de huidige stijging van de coronabesmettingen nog ‘zorgelijk en onzeker’. Dat maakte volgens hem de ruimte om te versoepelen ‘beperkt’.