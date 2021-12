Farid Azarkan negeerde coronaregels en ging met positieve test naar Kamer

Farid Azarkan heeft in maart van dit jaar de coronaregels aan zijn laars gelapt. De Denk-leider was positief getest maar ging toch naar de Tweede Kamer. Ook nam hij deel aan een debat met Mark Rutte, meldt Nieuwsuur op basis van WhatsApp-gesprekken tussen de fractieleden van Denk en een medewerker.

Azarkan negeerde daarmee de toen geldende coronaregels, die voorschreven dat hij tien dagen in quarantaine moest of na vijf dagen opnieuw een test moest doen. Hij ging al na drie dagen naar de Kamer. (…) Denk zegt dat de partij “vanwege de privacy en de veiligheid van onze Kamerleden nooit commentaar geeft op medische gegevens”. “Wel kunt u ervan verzekerd zijn dat we altijd verantwoord handelen conform consultaties met huisarts en de GGD.”

Het Kamerpersoneel klaagde dit voorjaar over enkele Kamerleden van Forum voor Democratie die zich ondanks een uitbraak in de fractie niet aan de coronaregels hielden. Ook verscheidene Kamerleden van andere partijen maakten zich zorgen nadat Thierry Baudet verklaarde dat hij “coronagriep of andere griep” had gehad.

Nu blijkt dat ook binnen Denk kort na de verkiezingen een corona-uitbraak is geweest. De besmettingen zijn ontstaan op een verkiezingsfeest. Daar raakte onder meer Tunahan Kuzu geïnfecteerd.

Op 29 maart appte Azarkan: “Ik voel me kiplekker. Gisteren getest en positief.” Een medewerker die daarop aan de griffie wilde doorgeven dat de Denk-leider niet bij de installatie van de nieuwe Kamer aanwezig kon zijn, werd teruggefloten.