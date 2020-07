Baby in baarmoeder besmet met coronavirus

Een Franse baby is in de baarmoeder besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt De Morgen op basis van een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. De moeder van de baby raakte besmet met het virus en verspreidde het vervolgens via het bloed naar de placenta.

De moeder, een 23-jarige vrouw uit Frankrijk, werd eind maart naar het ziekenhuis gebracht met hoge koorts en een zware hoest. Daar werd ze positief getest op Covid-19. Omdat de ongeboren baby enkele dagen later ook verontrustende tekenen vertoonde, werd het met spoed met een keizersnede ter wereld gebracht. De baby werd direct naar de intensive care gebracht en geïntubeerd. Na onderzoek werd ook bij het kind het coronavirus vastgesteld.

Volgens Daniele De Luca, medisch directeur kindergeneeskunde in het Antoine Béclère ziekenhuis in Parijs is het wel een zeldzame besmetting. De Franse baby met coronavirus is het eerste bekende geval van besmetting in de baarmoeder. Zwangere vrouwen hoeven zich volgens De Luca niet direct zorgen te maken.

cc-foto