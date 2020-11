Badgasten drijven Australische autoriteiten tot wanhoop na maandenlange lockdown

Geen video? Klik hier.

De Australische stad Melbourne is al vier dagen vrij van nieuwe besmettingen na een maandenlange lockdown om het virus te verdrijven. Maar op de eerste traditionele feestdag, Melbourne Cup Day die op de eerste dinsdag van november valt, lijkt het helemaal mis te gaan. Een recordaantal badgasten is bij een temperatuur van 30 graden naar de stranden getrokken. Slechts weinigen lijken zich te houden aan de nog steeds geldende regels voor het dragen van een mondmasker en het houden van afstand. Een deskundige wijst er op dat het virus nog steeds rondwaart in de stad, ook al zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Een van de badgasten ziet dat anders: “We hebben hier zo naar uit gekeken.”

