Bakker bemachtigt middels hongerstaking verblijfsvergunning voor stagiaire

Een hongerstaking uitvoeren is altijd al moeilijk maar helemaal als je ook nog eens elke dag brood moet bakken. Toch heeft de Franse bakker Stephane Ravacley dat een week lang volgehouden om de deportatie van zijn stagiaire Laye Fode Traore te voorkomen. De jongen uit het West-Afrikaanse Guinee kwam in september 2019 bij hem terecht als minderjarige asielzoeker (AMA). Hij leidde hem meer dan een jaar op in het bakkersvak maar toen Traore 18 werd, verviel de beschermde status die AMA’s genieten en dreigde hij illegaal te worden. Hij werd vervolgens bedreigd met uitzetting. In 2019 ontvingen 5000 andere vluchtelingen uit Guinee wel een verblijfsstatus in Frankrijk.

De burgemeester van Besançon in het oosten van Frankrijk had ook al gepleit voor het verblijf van de jongeman. “Het verlangen om deze toekomstige bakker uit te zetten is onbegrijpelijk.” In het land hebben ambachtelijke bakkers een belangrijke status omdat de bevolking zich voor deze eerste levensbehoefte liever niet aan industrieel brood waagt. In dorpen zonder bakkers wordt de broodvoorziening wel door ambtenaren overgenomen.

Na een week hongerstaking besloot de minister Traore alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen. De bakkersleerling was tot tranen geroerd en de burgemeester kondigde aan door te strijden voor anderen in soortgelijke situaties.

