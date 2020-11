Bali vreest islamistische plannen voor alcoholverbod

Twee islamistische en een nationalistische partij in Indonesië sturen aan op een alcoholverbod. De Verenigde Ontwikkelingspartij, de Welvarende Partij voor Rechtvaardigheid en Gerindra steunen een wetsvoorstel dat de productie, opslag, verkoop en consumptie van alcoholische dranken verbiedt. Dat meldt The Sydney Morning Herald.

Voor overtreders van het alcoholverbod hebben de partijen draconische straffen in petto. Zo zou er op het drinken van alcohol een maximumcelstraf van twee jaar komen te staan. Wie betrokken is bij de illegale productie of verkoop van alcohol zou maximaal tien jaar in de gevangenis kunnen verdwijnen.

Met name op Bali bestaan er zorgen over de plannen. Op het eiland, waar de meerderheid van de bewoners hindoe is, wordt meer alcohol gedronken dan elders in het land. En hoewel er wordt gedacht aan uitzonderingen op de wet voor bijvoorbeeld toeristen zit ook de toeristensector niet op een alcoholverbod te wachten.

Hoteleigenaren op Bali vrezen dat de strenge wetgeving toeristen zal afschrikken. Dat zou een nieuwe klap betekenen voor het eiland dat al zwaar is getroffen door covid-19. Door de coronacrisis zijn er dit jaar 95 procent minder toeristen dan normaal.

Indonesische islamisten proberen de laatste jaren vaker hun strenge moraal op te dringen aan de rest van de bevolking. Zo moest vorig jaar president Joko Widodo ingrijpen om een wet tegen te houden die seks buiten het huwelijk zou verbieden. Ook toen bestonden er zorgen dat de wet slecht zou uitpakken voor het toerisme.

cc-foto: Pexels