Balinezen woest op yoga-toeristen die bewust coronaregels schenden

De immigratiedienst op Bali deporteert de eigenaar van een yogacentrum omdat daar wetens en willens coronaregels werden geschonden. Tijdens een grootschalige yogabijeenkomst werden alle afstandhouden regels genegeerd en droegen de zingende deelnemers evenmin mondkapjes. Bijeenkomsten van meer dan 25 mensen zijn verboden.

karena artikel @kumparan ini, banyak yang merong2 nuduh akuh bohong dan nyebarin hoax. nih tak kasih bukti lagi, VIDEO dari instagram orang yang ikut keramaian tanpa social distancing itu. liat kapan di-postnya, liat nama venue-nya. dah jelas ya? ogut mau mam amplang dulu. https://t.co/wqaDRTJcGZ pic.twitter.com/qqIowqsMKJ — Jenny Jusuf (@JennyJusuf) June 21, 2020

Indonesië is zwaar getroffen door de epidemie. Bali maakt momenteel een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus door. Volgens de Indonesische wetgeving worden buitenlanders met een verblijfsvergunning die zich niet aan de coronaregels houden gedeporteerd.

social distancing? ❌

masker? ❌

kurang dari 20 orang? ❌

lokasi? ubud.

ada orang indonesia di sana? kalau dari foto2 sih kayaknya nggak. jumlah orang terinfeksi #COVID19 di bali makin meningkat. apakah mereka peduli? ❌ cc @BaleBengong @ditjen_imigrasi @imngurahrai @Indounik pic.twitter.com/in2lFaSwgQ — Jenny Jusuf (@JennyJusuf) June 20, 2020

De eigenaar van het centrum in Ubud beweerde aanvankelijk dat het ging om een vorig jaar gehouden bijeenkomst maar dat bleek al snel gelogen. De man die de Syrische nationaliteit heeft werd ontmaskerd door de schrijfster, regisseuse en feministe Jenny Jusuf. Ze spoorde postings op waarin duidelijk gesteld werd dat het de bedoeling was om een bijeenkomst met meer dan honderd deelnemers te houden “om de gelukzaligheid te vieren”.

i rest my case 🤷🏻‍♀️ teruntuk warga ubud (dan penduduk bali pada umumnya—termasuk aku): selalu terapkan social distancing dan gunakan masker. bersihkan tangan dgn benar, hindari keramaian. these people obviously don’t care, but we do. please take care of yourself and stay healthy. https://t.co/MGhyTKXvWr pic.twitter.com/NNierdALJI — Jenny Jusuf (@JennyJusuf) June 20, 2020

De Syriër kwam na de ontmaskering alsnog met excuses maar de autoriteiten besloten dat het klaar was en pakten hem op.

House of Om is een internationale yogaketen met filialen in Bali, Syrië, Dubai en de Emiraten. In kringen van spirituele toeristen doet het verhaal de ronde dat Bali ‘immuun’ zou zijn voor het virus. Dat is niet het geval maar past in de manier waarop de wereld en internationale media kijken naar het eiland, namelijk met de ogen van een toerist in plaats van met die van de bewoners.

Terwijl de toeristenindustrie, die voor het grootste deel niet in handen is van de lokale bevolking, staat te trappelen om het toeristenseizoen te heropenen, zijn er steeds meer bewoners die het anders willen. Het eiland lijdt zwaar onder de bijna 6,5 miljoen toeristen die langskomen en een zware wissel trekken op onder meer de natuur van het eiland. Er gaan stemmen op om bijvoorbeeld alleen nog cultureel of ecologisch toerisme toe te staan, schrijft The Diplomat.