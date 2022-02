Ballen van ongevaccineerde hamsters krimpen door corona

Bij hamsters die waren besmet met het coronavirus, is vastgesteld dat hun testikels waren verkleind. Ook was er een significante vermindering van het aantal zaadcellen zichtbaar en was het testosteronniveau afgenomen. De bijwerkingen werden alleen vastgesteld bij de groep ongevaccineerde hamsters.

Het onderzoek werd de afgelopen maanden uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Hongkong en werd vrijdag gepubliceerd. Bij de hamsters werd het Covid-19-virus via de neus ingebracht, waarna de dieren tussen de 1 en 120 dagen na besmetting werden gedood en onderzocht. De terugloop van zaadcellen en testosteron was al in de eerste week meetbaar, net als ernstige weefselschade rond de testikels. Ook het formaat en het gewicht van de hamsterballen nam duidelijk af. De groep hamsters die vooraf tegen het coronavirus waren gevaccineerd, vertoonden deze bijwerkingen niet.

‘SARS-CoV-2 kan acute en chronische testiculaire schade veroorzaken bij hamsters en komt overeen met de anekdotische rapporten van klinische teelbalontsteking en een tekort aan testosteron bij herstelde mannelijke COVID-19-patiënten,’ aldus de onderzoekers.

Hamsters worden veelvuldig gebruikt in het onderzoek naar de gevolgen van een coronabesmetting, aangezien hun lichamen op vergelijkbare wijze reageren op virussen die de luchtwegen aantasten, als die van mensen. De onderzoekers wijzen er evenwel op dat directe vergelijkingen tussen hamsters en mensen niet direct gemaakt kunnen worden, gezien de biologische verschillen. Wel kan het onderzoek bij de hamsters nuttige aanwijzingen geven voor het verdere onderzoek bij mensen.

Onder meer in Italië wordt ook onderzoek verricht naar erectieproblemen als gevolg van Covid-19. Een eerste onderzoek onder honderd mannen, van wie een kwart besmet was met corona, doet vermoeden dat er inderdaad een verband bestaat tussen testiculaire aandoeningen en Covid-19.