Banken niet van plan horeca opnieuw uit financiële brand te helpen

Cafés en restaurants die door de tweede lockdown in financiële problemen komen, kunnen niet meer op coulance van hun bank rekenen. Dat meldt de NOS. Bij de eerste lockdown kwamen de banken de horeca nog tegemoet met een betaalpauze op de rente en aflossingen, maar die steun is nu voorbij. ‘Niemand heeft er belang bij, ook die ondernemer niet, als ze zich in de schulden blijven steken terwijl er geen toekomstperspectief is,’ aldus voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink.

Dinsdagavond deelden premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge de horeca mee dat zij opnieuw hun deuren moeten sluiten. In elk geval twee weken, mogelijk nog langer. Een voor veel horecaondernemers verwoestend oordeel, aangezien zij tijdens de gedwongen sluiting in de eerste golf al veel van hun verwachte omzet zagen verdampen. De banken boden toen soelaas door een betaalpauze van zes maanden mogelijk te maken. Dat halfjaar is nu voorbij, maar de coronacrisis allerminst.

Volgens Buijink wilden de banken bij de eerste lockdown hun verantwoordelijkheid nemen. Zij waren immers debet aan de vorige financiële crisis en konden zich nu van hun beste kant laten zien. Maar, zo zegt hij ook, bij de eerste lockdown heerste nog het idee dat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Dat beeld is inmiddels wel gewijzigd. ‘Dat is hard en vervelend, zegt Buijink. ‘Ik voel met die mensen mee, maar het is de verstandige manier waarop wij ook andere ondernemers kunnen blijven helpen als bank.’

President van toezichthouder De Nederlandse Bank Klaas Knot liet een dag eerder nog weten dat de banken uitstekend in staat zijn de coronacrisis het hoofd te bieden. Banken moeten wel zelf beslissen of ze opnieuw een betaalpauze aanbieden, maar dat ze zich een tweede helpende hand kunnen veroorloven staat buiten kijf. Wel zei hij dat het nu eenmaal bij een economie hoort ‘dat bedrijven komen en gaan’.

De beslissing van het kabinet om de horeca volledig te sluiten, gaat overigens in tegen het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat adviseerde namelijk om het voor restaurants zonder cafégelegenheid mogelijk te maken open te blijven. Daar zouden wel strikte voorwaarden aan verbonden zijn, zoals een gezondheidscheck en gastenregistratie en een strikte inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Ook moest het personeel verplicht een mondkapje dragen. In plaats daarvan besloot het kabinet geen uitzonderingen te maken en blijft alleen afhalen mogelijk.