Bas Eickhout (GroenLinks): ‘Ik ben naïef geweest, er moet meer geld naar defensie’

Het komt niet vaak voor dat een politicus en public van standpunt verandert en eerlijk zegt dat hij of zij het verkeerd heeft gezien. Bas Eickhout, lid van het Europees parlement namens GroenLinks, deed dat live op NPO Radio 1 in De Week van Kee.

'Ik ben naïef geweest', zegt @groenlinks Europarlementariër @BasEickhout in @denieuwsbv. 'We moeten serieus kijken naar meer geld voor defensie.' pic.twitter.com/eYqOF5e1Z7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 25, 2022

Eickhout zei: “Ik ben naïef geweest. Je moet daar als politiek eerlijk in zijn. Ik dacht dat de klassieke oorlogvoering niet meer zou gebeuren in Europa. Dus wij hebben gezegd je moet na denken over cybersecurity. De nieuwe manier van oorlog voeren. En we zien nu gewoon dat het ‘old school’, de ouderwetse manier van oorlogvoeren is.” Peter Kee wil daarop weten of dat ook gevolgen heeft voor de 2 miljard die GroenLinks wil bezuinigen op defensie. “Wat mij betreft wel. Die discussie start nu hier.”

