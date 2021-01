Basisscholen blijven dicht tot 8 februari

Het heropenen van de basisscholen en de kinderopvangcentra op 25 januari gaat definitief niet door. Het kabinet heeft zondag bekendgemaakt dat de basisscholen tot 8 februari gesloten blijven. Volgens demissionair minister van Onderwijs Arie Slob is dat ‘onvermijdelijk’. Dat meldt het AD.

Het demissionaire kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team dat eerder al had aangeraden de scholen langer dicht te houden. Vanwege de besmettelijke Engelse variant van het coronavirus zou het heropenen van de basisscholen te veel risico’s met zich meebrengen. Arie Slob zegt daarover:

De eerste uitkomsten van de onderzoeken is dat kinderen niet ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar het aantal besmettingen is nog altijd erg hoog in ons land, en daar komt nog bij dat – los van kinderen – er veel onzeker is over de werking van de Britse variant.