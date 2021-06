Batman mag niet beffen: ‘Doen helden niet’

Schokkende censuur – of liever gezegd juist niet schokkend – in de Verenigde Staten, het land van geweld en vrijheid. Uitgeverij DC heeft verhinderd dat Batman in een nieuwe aflevering van zijn spannende belevenissen Catwoman oraal bevredigt. Het mediabedrijf gaf als verklaring “helden doen dat niet”. Terwijl natuurlijk juist het tegenovergestelde waar is.

De onthullende beperking van het seksuele wereldbeeld werd naar buiten gebracht in entertainment vakblad Variety dat een artikel wijdt aan de aan de animatieseries rond superhelden en de culturele opvattingen die ze verspreiden. De verhalen waren aanvankelijk bedoeld voor kinderen maar groeien inmiddels mee met hun publiek en worden volwassen. Dat betekent ook aanpassen aan de maatschappelijke mores. In de ouderwetse stripversies figureren weliswaar vaak vrouwen met superkrachten maar zij worden in de verhaallijnen vaak gehinderd door plotseling aanzwellende emoties die hen overweldigen en machteloos maken. Van die seksistische denkwijze willen de makers van een Disney-serie als WandaVision bijvoorbeeld niets weten. Het is ondenkbaar dat we een heldin zoiets zouden laten overkomen, zeggen ze,

Dan komen de makers van de serie Harley Quinn aan het woord, een co-productie van DC Entertainment en HBO Max. Bijzonder aan de serie is dat de hoofdrol is weggelegd voor de boevin naar wie de serie vernoemd is. Die invalshoek geeft de makers meer vrijheid om de grenzen van braafheid op te rekken. Dus was er een scene waarin Batman zijn maatje Catwoman beft. Dat was DC te gortig. “Dat kan niet,” zeiden ze. “Dat kan absoluut niet. Helden doen dat niet.” De makers wilden weten of superhelden volgens DC dan egoïstische minnaars zijn maar het bleek om geld te gaan. “Nee, we verkopen speelgoed. Het is lastig speelgoed te verkopen als Batman beft.” Alsof ze bij DC nog nooit van Tarzan gehoord hebben.

Op Twitter barstte natuurlijk meteen een orgie aan reacties los.

