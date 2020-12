Kee & Van Jole schoven ook deze week weer aan bij presentator Patrick Lodiers van De Nieuws BV om Haagse ontwikkelingen te bespreken. Lodiers verraste de twee commentatoren door te beginnen over Buba, de olifant die dinsdag door de Tweede Kamer tot een levenslang verblijf bij een circus werd veroordeeld. Van Jole legt uit hoe de kwestie geframed is en welke rol het CDA heeft gespeeld om te voorkomen dat het 45 jaar oude dier van haar rust kon gaan genieten in een reservaat.

Daarna komt de tweede olifant in de Kamer aan bod: Thierry Baudet en het antisemitisme binnen Forum voor Democratie. Van Jole stelt dat Baudet de machtsstrijd heeft gewonnen door net zo te opereren als Trump. Dat komt er op neer dat je zoveel chaos creëert dat niemand meer weet wat er aan de hand is. Volgens Kee is er geen sprake van strategie en reageerde Baudet van moment tot moment. Van Jole ziet dat door de rel uiteindelijk het hele debat verschuift. “We hebben dit eerder meegemaakt met Wilders. Na zijn minder, minder-uitspraak reageerde iedereen geschokt en werd het alom als racisme benoemd. Maar met de rechtszaak zag je dat de normen langzaam opschoven en uiteindelijk durft niemand Wilders op zijn veroordeling aan te spreken. Het is normaal geworden. Bij Baudet kan dat ook gebeuren, dat antisemitisme ineens minder taboe wordt.”

De twee clashen ook nog over de rol van Paul Cliteur en over hoe de media omgaan met Baudet, of zoals presentatoren graag zeggen: Thierry.