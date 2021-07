Baudet: Jort Kelder financierde onze propaganda in NPO programma’s

Jort Kelder heeft uit eigen zak een van zijn redacteuren betaald om campagnefilmpjes voor Forum voor Democratie te maken. Dat zegt Thierry Baudet in de podcast PodBast. Presentator Bastiaan Meijer vraagt aan Baudet hoe hij in de begindagen van Forum, toen de partij klein was en nog weinig te besteden had, zich toch kon profileren in de verkiezingscampagnes. Daarop antwoordt Baudet:

Jort Kelder die had toen een contract bij Bij ons in de PC, of Hoe heurt het eigenlijk, of een van die programma’s. En hij had toen een maand overlap van een contract, met iemand die een maand lang geen werk had. Toen zei-ie: Weet je wat? Uit eigen zak betaal ik die jongen wel, die kan dan een maand lang voor jou elke dag een filmpje maken. Dus toen heb ik de laatste vier weken voor de verkiezingen élke dag een filmpje kunnen maken. Dat was echt een groot geschenk van Jort, dat was heel tof dat-ie dat deed. En daar kwamen toen ook een paar filmpjes uit die bij Jinek en bij Pauw en Witteman of hoe dat nou ook heet werden vertoond.

De bewering is opmerkelijk, aangezien diezelfde Jort Kelder in diezelfde tijd geregeld aanschoof in dezelfde talkshows (Pauw en Witteman stopten overigens in 2014 als duo, Jeroen Pauw ging daarna solo verder met Pauw) als politiek duider. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat de journalistieke onafhankelijkheid van Kelder op zijn best twijfelachtig te noemen is. Zo had hij in februari van dit jaar, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, in zijn radioprogramma Dr. Kelder & Co. een van zijn beste vrienden Mark Rutte te gast die hij nagenoeg kritiekloos interviewde. ‘Een uurtje verbaal ravotten’, aldus de aankondiging van het programma zelf voor het gesprek met Rutte die op dat moment nog maar net demissionair was vanwege zijn rol in het toeslagenschandaal.

Dit is zo gênant als het klopt dat @jortkelder tegelijk de redacteur betaalde die de filmpjes opnam voor FvD. Volgens Baudet deed Kelder dat. Nu nog de versie van Kelder zelf. https://t.co/2ImNhLEy7x — kim van keken (@kimvankeken) July 15, 2021

Ook Thierry Baudet behoort tot de vriendenclub van Kelder, die zelfs eens door de FvD-voorman is gepolst voor een plek op de kieslijst van die partij. Die vriendschap weerhield Kelder er niet van om in januari van dit jaar tijdens de zondageditie van Op1 Baudet aan tafel uit te nodigen. Ook dat leverde een een volkomen kritiekloos gesprek op met de politicus wiens partij vlak voor de verkiezingen implodeerde, onder meer vanwege uitgelekt virulent racisme en antisemitisme binnen leden van de jongerenbeweging, maar ook van Baudet zelf. ‘Jort Kelder verliest zichzelf in zijn gebruikelijke terzijdes en ironische opmerkingen. Hij speelt bijna zichzelf,’ concludeerde tv-recensent Arjen Fortuin de dag erna in het radioprogramma Spraakmakers. ‘Hij ironiseert zichzelf. Dan krijg je een soort toneelstuk en nooit een goed interview.’

Vorige maand stak er een storm van ophef op over een andere politicus die met behulp van de publieke omroep een positieve campagnefilm maakte. D66-leider Sigrid Kaag werd geportretteerd in een documentaire van de VPRO, waarvan later bleek dat Buitenlandse Zaken en het campagneteam van D66 invloed hadden uitgeoefend op de inhoud. Het Commissariaat voor de Media kondigde een onderzoek aan naar de totstandkoming van de documentaire.

