Baudet: keihard racisme of alleen maar wat rare dingen?

Kee & Van Jole buigen zich toch nog even over de treintweet van Forum voor Democratie-leider Baudet. Van Jole stelt dat het tijd wordt dat media het racisme van Baudet benoemen en daar consequenties uit trekken. Kee daarentegen ziet geen reden om Baudet of zijn partij als racistisch aan te merken. Volgens hem gaat het alleen om ‘rare dingen’.

Baudet heeft overigens zelf in een interview in De Overnachting in 2015 verklaart dat hij racistisch is. Dit nadat interviewer Filemon Wesselink hem had uitgelegd wat het begrip inhield want dat zei hij niet te weten. Beluister het fragment hieronder.

Verder bespraken Kee & Van Jole het initiatief van Jesse Klaver om de stikstofcrisis aan te pakken nu het kabinet al maanden niets doet. En tot slot hebben ze het over de opmerkelijke overstap van Kamerlid Femke Merel van Kooten. Zij verliet de Partij voor de Dieren en sluit zich nu aan bij 50Plus. Kee geeft een inkijk in hoe hard de talkshow OP1, waar hij parlementair redacteur van is, heeft gestreden om haar donderdagavond te gast te hebben.

