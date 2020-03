Baudet mag blij zijn: rechter geeft hem ongelijk in Buitenhof-zaak

In 2016 luidde Thierry Baudet in een column in NRC Handelsblad de noodklok over de vrijheid van meningsuiting. Hij waarschuwde dat “we ons almaar omzichtiger moeten uitdrukken, dat we vaker op eieren moeten lopen”. Uit de uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland woensdag deed, blijkt echter dat het vooralsnog wel meevalt met de inperking van de uitingsvrijheid in Nederland.

De rechter stelde de FvD-leider in het ongelijk in de zaak die hij had aangespannen tegen Buitenhof. De wijze waarop presentatrice Natalie Righton hem in de uitzending van 23 februari parafraseerde, is niet onrechtmatig.

Baudet was woedend, omdat Righton haar interview met de geroyeerde medeoprichter van FvD Henk Otten begon met: “Thierry Baudet baarde afgelopen week opzien in de Tweede Kamer door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten.”

Volgens Baudet deed de presentatrice hem daarmee onrecht aan, maar de rechter meent dat Rightons samenvatting van de opvattingen van de FvD-leider “niet los kan worden gezien van eerdere door Baudet gedane uitspraken”.

Daarmee verwijst de rechter onder naar wat Baudet verklaarde in een interview met Filemon Wesselink. De zelfbenoemde belangrijkste intellectueel van Nederland zei daarin onder meer: “Ik wil wel graag leven (…) in een land wat hoofdzakelijk blank is, of dominant blank”, en: “Ja, dan ben ik dus racistisch ja”.

cc-foto: Frans Peeters