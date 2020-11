Baudet stopt ook als voorzitter, Jansen geen kandidaat-Kamerlid

Thierry Baudet legt het voorzitterschap van Forum voor Democratie neer. Ook wordt Freek Jansen, die de Holocaust bagatelliseert, afgevoerd van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dat meldt het partijbestuur in een persbericht. Lennart van der Linden, die tot nu toe vicevoorzitter was, wordt voorlopig voorzitter.

Joost Eerdmans wil de nieuwe leider worden van Forum. “Ik hou van debatteren en ben ook verknocht aan deze partij”, zegt Eerdmans, die eerder lid was van het CDA, de LPF, EenNL en Leefbaar Rotterdam. Hij staat nu op de vierde plaats van de kandidatenlijst.

Ik moet plots terugdenken aan een opmerking van Mat Herben in de laatste LPF weken. “Joost Eerdmans is de Zlatan van de LPF-fractie. Hij wil altijd ruzie en de baas zijn” — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) November 23, 2020

Maandag had Baudet al aangekondigd dat hij zou stoppen als lijsttrekker van Forum voor Democratie. In een video die hij op Twitter zette haalde hij uit naar kritische partijleden die het onderzoek naar het antisemitisme binnen de jongerenorganisatie JFVD niet wilden afwachten.

De JFVD was in opspraak geraakt door aanhoudende berichten over antisemitische uitlatingen van leden. Een bericht zaterdag in Het Parool was voor verscheidene FvD-politici de druppel die de emmer deed overlopen.

Onder meer de Amsterdamse FvD-fractieleider Annabel Nanninga, die zelf op 4 mei 2012 om een minuut over acht twitterde “Wat zijn jullie stil. Is er iemand dood ofzo?”, eiste dat er hard zou worden ingegrepen bij de JFVD.