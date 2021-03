Baudet veroorzaakt haatlawine nadat man AstraZeneca-bijwerkingen meldt

Een allergische reactie op een vaccin is niet heel uitzonderlijk, maar wel vervelend. Echt naar wordt het vervolgens wanneer een onschuldig berichtje over die bijwerkingen door extremisten en complotdenkers wordt aangegrepen om de meest wilde complottheorieën te verspreiden en je zelfs met de dood te bedreigen. Het overkwam de Rotterdamse JanHenk Almeloo nadat Thierry Baudet met een tweet van hem aan de haal ging.

Het gebeurde vorige week woensdag. Hulpverlener Almeloo kreeg zijn eerste coronavaccin toegediend, niet veel later lag in een ambulance. Vanaf de brancard stuurde hij een tweet de wereld in: ‘#AstraZeneca vaccin gehad; allergische reactie nu met spoed naar ziekenhuis.’ Bij de tweet had hij een selfie gedaan.

#AstraZeneca vaccin gehad; allergische reactie nu met spoed naar ziekenhuis. pic.twitter.com/vL5Y5I3u0q — JanHenk (@JanHenk038) February 24, 2021

In gesprek met RTV Rijnmond vertelt Almeloo wat daarna gebeurde. Niet alleen was hij flink geschrokken van de allergie, die uiteindelijk wel mee bleek te vallen, maar ook van de medicatie die zo heftig was dat het zijn ‘hele lijf en hormoonhuishouding’ in de war schopte. Alsof dat nog niet genoeg was bleek ondertussen notoire corona-complotdenker Thierry Baudet de tweet onder ogen te hebben gekregen en te hebben gedeeld, waardoor Almeloo ‘honderden, misschien wel duizenden berichtjes’ ontving. Tussen de steunbetuigingen zaten ook een keur aan berichten met een heel andere lading:

Ik kreeg ook berichten van mensen met hele complotverhalen. Er waren zelfs mensen die me dood in wensten en zeiden dat het mijn eigen schuld was. Je denkt echt: ‘Wat bizar’. Sorry dat ik het zeg, maar van sommige berichten viel m’n bek echt open.

Met Almeloo gaat het inmiddels goed. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de allergische reactie veroorzaakte, maar hij is weer gewoon aan het werk. Over de stortvloed aan haat- en complotberichten zegt de hulpverlener: