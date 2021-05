Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder dat Thierry Baudet van het extreemrechtse Forum voor Democratie voor opschudding zorgt vanwege een smakeloze of ronduit racistische uitlating. Afgelopen week betrof het een poster waarop de FvD-leider, gesteund door een keur aan complotdenkers, het Vrijheidsdag-logo misbruikte om het zogenaamde verlies van 75 jaar vrijheid te herdenken. Ophef dus, precies waar Baudet op uit is, zegt columnist Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV.

Hij wijst erop dat het de tweede keer in korte tijd is dat Baudet de aandacht trekt met een provocatie. Vorige week nog reageerde hij op Twitter op een bericht over het aantal Belgen met een migratieachtergrond in hoofdstad Brussel. ‘Wordt tijd dat we een escape-strategie ontwikkelen vrienden, Madagascar [sic] ofzoiets,’ aldus Baudet.

En hoewel veel partijen volgens Van Roosmalen al enige tijd hun best doen om niet voortdurend op de uitlatingen van Baudet te reageren, reageerde iedereen. Van D66 en de PvdA tot de ChristenUnie en de SP, een keur aan politici liet weten hoe walgelijk ze deze nieuwe schoffering vinden.

Er is maar één conclusie mogelijk, zegt Marcel van Roosmalen:

Thierry Baudet vindt het heerlijk om voor anti-semiet, fascist of nazi te worden uitgescholden. De Tweede Wereldoorlog is zijn lievelings. Hij trekt een vergelijking tussen toe en nu, wacht op de woede, wentelt zich in de slachtofferrol, loopt weg of is beledigd. En hij wordt telkens op zijn wenken bediend door zijn tegenstanders die iedere provocatie gebruiken om de eigen correctheid te benadrukken. De tokkie-achterban geniet van hun lone wolf, ze vonden het eerder ook prachtig toen Willem Engel het dragen van Jodensterren bij een demonstratie op het Malieveld verdedigde. Het is de marketingstrategie van de nazi’s die de massa’s veroverden via de onderbuik. Ze zijn verontwaardigd als je ze vergelijkt met fascisten, maar doen er ondertussen alles aan om de vergelijking kloppend te maken.

