Baudet woest na kritiek, stapt op als leider en lijsttrekker Forum voor Democratie

Thierry Baudet trekt zich terug als leider van Baudet en zal ook geen lijsttrekker bij de volgende verkiezingen zijn. Dat heeft hij via Twitter bekend gemaakt:

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 23, 2020

In de verklaring stelt Baudet dat hij niets te maken wil hebben met nazisme en dat zijn familie in de Tweede Wereldoorlog geleden heeft. Hij houdt zijn toehoorders voor dat media niet te vertrouwen zijn en dat hij slachtoffer is van trial by media>. Hij verwijt kritische partijleden dat ze afgaan op berichtgeving over extreemrechtse elementen in de partij. Baudet zegt daarop dat hij afziet van zijn positie op de kieslijst en dat hij eventueel als lijstduwer wil optreden.

Hij wil het interne onderzoek afwachten en zegt met zijn stap “definitief al die nonsens” te stoppen.

Eerder werd duidelijk dat de top van FvD aan Baudet een ultimatum stelde dat hij de nazi-sympathisant en leider van de jeugdbeweging Freek Jansen moest afvoeren. Jansen is een vertrouweling van Baudet en staat op de zevende plaats op de kieslijst. Baudet zou gedreigd hebben zelf op te stappen als de top niet van standpunt veranderde. Dat dreigement heeft hij nu uitgevoerd. Het is onduidelijk wie Baudet gaat opvolgen.

Maandagavond zou er crisisoverleg binnen de partij plaatsvinden maar Baudet heeft dat niet afgewacht. NRC schrijft:

In de escalerende crisis binnen Forum voor Democratie heeft de voltallige politieke top een ultimatum gesteld aan partijleider Thierry Baudet en het partijbestuur. Ze eisen in een brief – in bezit van NRC – dat de in opspraak geraakte jongerenbeweging, de JFVD, volledig wordt ontbonden en dringen aan op een vertrek van Freek Jansen uit zijn prominente rollen als voorzitter van het JFVD-bestuur en als nummer zeven op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maandagavond komt de partijtop bijeen voor een crisisberaad. Onder de ondertekenaars van de brief is Theo Hiddema, de nummer twee van de partij, die zich daarmee voor het eerst openlijk tegen partijleider Thierry Baudet keert. Ook de rest van de top vijf (Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek) hebben hun steun betuigd aan de briefschrijvers, bevestigen ingewijden aan NRC.

Het Parool meldt:

In een interne brief, waarin een partijberaad werd geëist, vragen de critici om de ontbinding van de huidige JFvD om die opnieuw op te zetten in een andere vorm. ‘Met een nieuw leiderschap, nieuwe interne structuur en screening van nieuwe leden.’ Maar Baudet en Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling, ‘hebben hun lot aan elkaar verbonden’ en ‘weigeren toe te geven’, aldus een van de anonieme bronnen. “Freeks positie is onhoudbaar en de partij zou wel eens beter af kunnen zijn zonder Thierry als partijleider.”

