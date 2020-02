Baudet weigert excuses, politie stelt onderzoek in naar lasterlijke treintweet

De Landelijke Eenheid van de politie onderzoekt of Thierry Baudet met zijn verzinsel op Twitter de wet heeft overtreden en hij eventueel strafrechtelijk vervolgd kan worden. De leider van Forum van Democratie verspreidde een verzonnen beschuldiging tegen NS-medewerkers en liet zich daarbij discriminerend uit over Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Fractievoorzitters van de regerende coalitiepartijen roepen Baudet op om openlijk zijn excuses aan te bieden.

Het AD schrijft:

Over de inhoud van het onderzoek kan de politie nog niets zeggen. ,,Experts kijken naar alle juridische aspecten van het voorval, en dan beslissen we of er reden is om aangifte te doen’’, aldus politiewoordvoerder Ed Kraszewski. Wat hij wel kwijt kan, is dat de politie het een rare actie vindt van de voorman van Forum voor Democratie. ,,Twee NS-medewerkers vragen om het vervoersbewijs van twee reizigers. Een collega van ons wordt erbij gehaald omdat ze die niet willen laten zien. Uiteindelijk komen de kaartjes tevoorschijn en lijkt er niks aan de hand. Een paar minuten later lees je dit soort berichten op sociale media.’’

Een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen maar Baudet lijkt een uitzondering. Inmiddels heeft de politicus een verklaring op Facebook geplaatst waarin excuses ontbreken, hij de NS-medwerkers opnieuw beschuldigt van intimiderend gedrag, hij zijn eigen fouten probeert goed te praten en hij opnieuw Nederlanders met een migratieachtergrond in een kwaad daglicht plaatst.

Statement incident in de trein. Afgelopen vrijdagavond heeft zich in mijn naaste omgeving een vervelend incident voorgedaan. Twee jonge vrouwen die goede bekenden van mij zijn, vertelden me dat zij in de trein hoogst onaangenaam zijn bejegend door een groep mannen. Dit waren controleurs, maar dat was voor de vrouwen onduidelijk. De wijze waarop zij werden aangesproken was voor de vrouwen zeer intimiderend. Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ‘legitimatie’ toonden. Die legitimatie bevreemdde de vrouwen, omdat zij in vorm en stijl (lettertype) afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen. Dat gaf de vrouwen weinig vertrouwen en een onaangenaam gevoel. Toen de vrouwen dat kenbaar maakten, werd gedreigd hen ‘mee te nemen’. Van de-escalatie van de zijde van het personeel, was volgens hen geen sprake. Ook nadat zij geldige vervoersbewijzen toonden bleef de groep mannen de rest van de reis op een voor de vrouwen intimiderende manier om hen heen hangen. De vrouwen in kwestie hebben zich zowel tijdens het restant van de treinreis, als na het uitstappen en tijdens de wandeling terug naar hun huis zeer onveilig gevoeld. Ernstig overstuur hebben ze mij over de kwestie verteld en dat heeft me geraakt. Ik heb me daar vervolgens over geuit op social media – te snel, en te stevig. Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.