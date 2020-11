Baudet wil toch maar weer leider van Forum voor Democratie worden

Zoals te verwachten viel is Thierry Baudet terug op het toneel bij Forum voor Democratie. Via een filmpje op Twitter laat hij weten opnieuw partijleider van Forum te willen worden. Volgens Baudet is er een ‘bitch fight’ uitgebroken binnen de partij en dus werpt hij zich op als degene die weer rust binnen de tent moet brengen. Om dat te doen schrijft hij leiderschapsverkiezingen uit, zo verkondigt Baudet. Het is vooralsnog een raadsel hoe hij dat gaat doen, aangezien het volgens de eigen reglementen de partijvoorzitter is die dergelijke verkiezingen organiseert en formeel is Baudet alleen nog Kamerlid na zijn melodramatische vertrek. Bestuurslid Astrid de Groot heeft in elk geval al laten weten dat eventuele leiderschapsverkiezingen niet de beslissing zijn van het partijbestuur.

Het uitschrijven van de lijstrekkersverkiezing door @thierrybaudet is een eenmansactie, zegt de secretaris van het bestuur. De rest staat er niet achter. — Lars Geerts (@LarsNos) November 25, 2020

Ook zegt Baudet dat er door partijleden karaktermoord op hem wordt gepleegd. Daarmee doelt hij hoogstwaarschijnlijk op Annabel Nanninga die dinsdag in een open brief liet weten dat er wat haar betreft helemaal geen plek meer is voor Baudet en zijn complete vertrekt eiste. Na het opstappen van Baudet als partijleider stopte ook de nummer 2, Theo Hiddema, per direct als Tweede Kamerlid. Senator Paul Cliteur gaf ook zijn zetel in de Eerste Kamer op uit trouw aan Baudet. Uit peilingen bleek dat FvD-leden nieuwkomer Joost Eerdmans (oud-CDA, oud-LPF, oud-Groep Eerdmans-Van Schijndel, oud-EénNL, oud-Leefbaar Capelle, oud-Leefbaar Rotterdam) graag zien als nieuwe partijleider.

Lees hier een verslag over het binnen een dag uit elkaar vallen van Forum voor Democratie.

Update:

Bij het partijkantoor van Forum worden inmiddels de sloten vervangen. In opdracht van wie is nog niet duidelijk.