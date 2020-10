Baudet wordt beheerst door angst: van vergiftiging tot invasie

Thierry Baudet deed of hij gedrogeerd was, nadat hij in 2018 het verkiezingsdebat van Het Parool en debatcentrum De Balie in Amsterdam verprutste. Dat is te lezen in het boek Mijn meningen zijn feiten; De wording van Thierry Baudet van Harm Ede Botje en Mischa Cohen, dat donderdag verschijnt. De onthulling is afkomstig van oud-partijgenoot Henk Otten.

Het debat was de aftrap van de campagne voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en de eerste keer dat Baudet het debat aanging met de fractieleiders van de grote partijen. Geheel in stijl dacht Baudet zich volkomen onvoorbereid wel te redden, maar dat bleek verre van het geval. Na confrontaties door onder meer Alexander Pechtold (D66) en Lodewijk Asscher (PvdA) over discriminatie en racisme van Baudet en de toenmalige nummer 2 op de Amsterdamse Forum-lijst Yernaz Ramautarsing, was er voor Baudet geen redden meer aan.

Al tijdens het debat was te zien dat Baudet wantrouwend naar zijn glas keek en gespreksleider Tim Wagemakers van De Balie aansprak. Na afloopt zei Baudet tegen Otten dat hij gedrogeerd was. Hoewel Otten er weinig van geloofde, dacht hij wel dat de partij electoraal veel te winnen had bij een mogelijke vergiftiging door aartsvijand Pechtold. Het glas water werd aan een beveiliger meegegeven, Baudet zelf vertrok met Otten naar het OLVG waar zijn bloed en urine werden gecontroleerd op sporen van vergiftiging. Daar bleek uiteindelijk niets van waar te zijn.

Marrakesh-pact

Een ander verzinsel van Baudet uit 2018 werd deze week ook definitief naar het rijk der fabelen verwezen. Namelijk dat het migratiepact van Marrakesh door asieladvocaten zou worden aangegrepen om eindeloos te procederen en dat migranten er rechten aan zouden ontlenen. Een idee dat hij deelde met PVV-leider Geert Wilders. Woensdag berichtte BNR na uitgebreid onderzoek dat dit in de twee jaar sinds de ratificatie van het verdrag welgeteld geen enkele keer is gebeurd.

Baudets Forum voor Democratie was samen met de PVV de enige partij in de Tweede Kamer die tegen ondertekening van het akkoord stemde. Baudet diende zelfs een motie van wantrouwen in tegen verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers. Ook hier vond Baudet alleen Geert Wilders naast zich.