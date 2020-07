Beachvolleybaltoernooi blijkt corona-haard Rotterdamse studenten

Een beachvolleybaltoernooi van de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) is een ware coronahaard gebleken. Dat meldt Erasmusmagazine dinsdag. Uit een e-mail van het bestuur aan haar leden, blijkt dat het toernooi een van de bronnen is van een groot aantal Covid-19-besmettingen onder Rotterdams studenten. Burgemeester Aboutaleb gaat in gesprek met de studentenverenigingen.

Maandag werd bekend dat er een cluster van tien tot twintig besmettingen is ontstaan onder studenten in Rotterdam. De GGD herleidde dat naar twee ‘sociale bijeenkomsten’ van studenten. In de mail van het bestuur staat te lezen dat het volleybaltoernooi een van die twee bijeenkomsten is. Alle deelnemers aan het toernooi wordt dringend gevraagd in zelfquarantaine te gaan, ook wanneer er geen coronaverschijnselen zijn.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal dinsdagmiddag in gesprek gaan met de studentenverenigingen over de uitbraak. Volgens Merel van Lunen, preses van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen en een van de gesprekspartners van Aboutaleb, ontkent dat studentenverenigingen debet zijn aan de besmetting. Zij wijst erop dat het MFVR als een faculteitsvereniging wordt gezien en geen studentenvereniging en dat die laatste zich juist ‘obsessief’ aan de coronavoorschriften houden.

Vanaf 17 augustus vindt de Eurekaweek plaats, de introductieweek van Erasmus Universiteit Rotterdam. Die zal vooralsnog gewoon doorgaan. Maandag liet Aboutaleb wel weten dat hij zo nodig over een verbod zal nadenken.

