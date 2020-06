Bedenker Friends: te weinig aan diversiteit gedaan

Marta Kauffman, een van de bedenkers van Friends, meent dat ze te weinig heeft gedaan om mensen van kleur in de populaire serie te krijgen. “Ik zou willen dat ik toen had geweten wat ik nu weet. Dan zou ik hele andere beslissingen hebben genomen”, verklaarde ze zondag tijdens een paneldiscussie. De hoofdrolspelers van de serie waren zes jonge witte mensen. Daarmee waren ze “niet echt representatief voor een kosmopolitische stad als New York”, schrijft de VRT.

Twee hoofdrolspelers, Lisa Kudrow en David Schwimmer, lieten zich eerder dit jaar ook al uit over het gebrek aan personen van kleur in de serie. Zo verklaarde Schwimmer tegenover The Guardian dat hij zich hard maakte om zijn personage te laten Ross te laten daten met vrouwen van kleur. “We zouden nu zeker geen volledig witte cast hebben”, zei Kudrow vorige maand in een interview met The Sunday Times.

Ze wees er in dat gesprek ook op dat de serie “op zijn tijd progressief” was, bijvoorbeeld omdat de zwangere echtgenote van Ross uit de kast komt als lesbienne. Het vermeende progressieve karakter van Friends ligt de laatste jaren onder vuur: volgens critici was de serie niet alleen te wit, maar ook homofoob en seksistisch.

cc-foto: John