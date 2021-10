Bedenkers bestorming Capitool overlegden met Witte Huis en Congresleden

De bedenkers van de mislukte staatsgreep begin dit jaar in de Verenigde Staten hadden voorafgaande aan de bestorming van het Capitool overleggen met medewerkers van het Witte Huis en Congresleden. Dat meldt Rolling Stone op basis van gesprekken met twee coupplegers.

Ze overlegden onder meer met de notoire complotdenker en lid van het Huis van Afgevaardigden Marjorie Taylor Greene. Ook hadden ze van tevoren contact met verscheidene andere Republikeinse afgevaardigden en de toenmalige stafchef van Trump, Mark Meadows.

De Republikeinse afgevaardigde Paul Gosar uit Arizona hield de gewelddadige rebellen voor dat Trump hun een pardon zou geven in een andere zaak als zij hun plannen op 6 januari zouden doorzetten. “Onze indruk was dat hij daarover met de president had gesproken”, aldus een van de extreemrechtse opstandelingen.

Op 6 januari riep Trump de deelnemers aan een antidemocratisch protest op om op te stomen naar het Capitool. Daar stond voor die dag de stemming over de goedkeuring van de verkiezingsresultaten gepland. Extreemrechtse coupplegers probeerden deze formaliteit te verhinderen door het Capitool binnen te dringen.

De Senaat moest worden ontruimd en vicepresident Mike Pence moest halsoverkop in veiligheid worden gebracht. Verscheidene politici vreesden voor hun leven. Slechts met hulp van de Nationale Garde lukte het een einde te maken aan de bezetting van het Capitool. In totaal vielen er bij de mislukte staatsgreep vijf doden.

Veel bestormers van het Capitool geloofden ten onrechte dat Trump de verkiezingen had gewonnen. In werkelijkheid verloor hij met meer dan 7 miljoen stemmen verschil van Joe Biden.