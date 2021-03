Bedreigde homoseksuele dominee vertrekt uit Amsterdam

De openlijk homoseksuele dominee Alexander Noordijk verruilt de Amsterdamse wijk IJburg voor Monickendam. De afgelopen jaren werd Noordijk herhaaldelijk bedreigd en beledigd vanwege zijn geaardheid door jongeren uit de wijk. Ondanks een massale steunbetuiging van buurtbewoners verlaat Noordijk nu de stad, hoewel dat naar eigen zeggen niet vanwege de bedreigingen is.

Volgens AT5 begon het belagen van de dominee nadat hij in de media verscheen met zijn LHBTI-programma ‘Tafeltijd’. Sindsdien wordt Noordijk beschimpt en bedreigd. In 2018 betrapte hij twee jongens die een vuurwerkbom bij zijn huis wilden leggen. ‘Ik zit hier in mijn kerk, ik voel me hier gewoon niet veilig. Wat moet ik nou doen?’ bekende hij eerder tegenover de stadszender. Twee jaar geleden was hij ook te gast in het programma M van Margriet van der Linden om over de bedreigingen te praten:

Video niet zichtbaar? Klik hier.

Uit woede om de behandeling van Noordijk kwamen buurtbewoners in actie en deelden in IJburg posters en regenboogvlaggen uit. In sommige straten werden de vlaggen van deur tot deur uitgehangen om de dominee een hart onder de riem te steken. Toch vertrekt hij nu, maar hij laat de IJburgers weten dat de bedreigingen niets met zijn afscheid van doen hebben. Noordijk laat weten al maanden met de kerkelijke gemeenschap in Monnickendam in gesprek te zijn en noemt zijn nieuwe aanstelling ‘een enorm mooie kans’. Wel hoopt hij nog eens met zijn belagers in gesprek te kunnen gaan: ‘Als je deze dingen meemaakt, dan maakt het je kwaad en verdrietig. Uiteindelijk heb ik toch gemerkt dat andere zaken overwinnen. Wat is bijvoorbeeld de reden dat ze dit doen? Ik ben een voorstander om er op zo’n manier mee om te gaan.’

Bekijk hier de reportage van AT5.

Beeld: Screenshot AT5