Bedrijven Letland mogen voortaan ongevaccineerden ontslaan

Bedrijven in Letland mogen voortaan werknemers ontslaan die weigeren zich te laten vaccineren en niet thuis willen of kunnen werken. Met die nieuwe maatregel hoop het land de huidige, zware coronagolf het hoofd te bieden. In Letland is zo’n 54 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd, een stuk minder dan het Europees gemiddelde van 75 procent,

Volgens de nieuwe wet kunnen bedrijven antivax-werknemers eerst schorsen voor een periode van maximaal drie maanden. In die periode heeft de werknemer de kans om zich alsnog te laten vaccineren. Gebeurt dat niet, dan volgt ontslag. ‘Er is dan voldoende reden om aan te nemen dat zo’n persoon niet geschikt is voor de functie’, aldus de regeringsverklaring. De nieuwe regels gaan in per 15 november, wanneer de lockdown wordt beëindigd.

Letland was eind vorige maand het eerste EU-land dat opnieuw een lockdown instelde. Horeca en winkels moesten sluiten, bijeenkomsten zijn niet toegestaan en er geldt weer een avondklok. Grote nieuwssites droegen hun steentje bij door lezers niet meer te laten reageren onder artikelen over coronavaccins, om zo de massale verspreiding van desinformatie door antivaxxers terug te dringen.