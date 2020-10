Bejaarde New Yorker overleden na mondkapjesruzie

De mondmaskerplicht die inmiddels op een groot aantal plaatsen geldt, leidt regelmatig tot agressie van mondkapjesweigeraars. Het meest recente dodelijke slachtoffer is een 80-jarige inwoner van de staat New York.

Rocco E Sapienza overleed begin deze maand aan de verwondingen die hij had opgelopen nadat een mondkapjesweigeraar hem op de grond had gegooid. Sapienza sprak de 65-jarige Donald M Lewinski aan in een bar omdat hij geen mondmasker ophad. Lewinski was niet gediend van het commentaar van Sapienza en duwde de 80-jarige omver.

Volgens het station WIBT zal Lewinski worden aangeklaagd voor dood door schuld. De advocaat van de 65-jarige spreekt van een ‘tragedie’. “Ik heb de beelden bekeken en het lijkt erop dat de heer Sapienza uit een ander deel van de bar kwam om de confrontatie met mijn cliënt te zoeken.”

Er zijn dit jaar verscheidene mensen om het leven gekomen bij mondkapjesruzies. In mei werd een 43-jarige winkelbeveiliger in de Amerikaanse staat Michigan doodgeschoten omdat hij een klant had gevraagd een mondkapje op te doen.

In dezelfde staat schoot de politie een 43-jarige man dood die even daarvoor een 73-jarige had neergestoken die hem had aangesproken op het niet dragen van een mondkapje. In Frankrijk overleed een 50-jarige buschauffeur na mishandeling door een groep mensen die weigerden een mondmasker op te doen.