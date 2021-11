Bekende antivaxxer behandelt eigen Covid-19 met chloor en sterft

Een van de meest bekende antivaxxers van Oostenrijk, Johann Biacsics, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Biacsics weigerde pertinent opgenomen te worden in het ziekenhuis. In plaats daarvan koos hij ervoor zichzelf te “behandelen” met chloordioxide, een middel dat in antivax-kringen de ronde doet als zogenaamd wondermiddel. Dat is het niet.

Op 11 november werd Biacsics met spoed in het ziekenhuis in Wenen opgenomen met een acute corona-infectie. Daar weigerde hij echter de behandeling en hoewel de artsen zijn situatie levensbedreigend noemden, ontsloeg Biacsics zichzelf uit het ziekenhuis en ging huiswaarts. Daar nam hij een infuus van chloordioxide en natriumchloride. Twee dagen later was hij dood.

Antivaxxers noemen het preparaat ook wel de Miracle Mineral Solution (MMS), een naam bedacht door de Amerikaanse voormalige Scientology-aanhanger Jim Humble. Het wordt voorgeschreven voor de bestrijding van een tal van ziektes en aandoeningen, waaronder nu ook Covid-19. In Nederland is MMS, wat hoofdzakelijk uit chloordioxide bestaat, al sinds 2018 verboden door de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Twee weken voor zijn dood was Biacsics in Wenen bij een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen. Daar zei hij tegen een nieuwsploeg dat op de intensive care voor gevaccineerden liggen. Nadat de verslaggever hem corrigeerde, antwoordde hij ‘voorkennis’ te hebben. Complotdenkers speculeren er intussen lustig op los over de dood van Biacsics en ook zijn familie gelooft dat de antivaxxer in werkelijkheid vergiftigd is in het ziekenhuis.

Onder zogenaamde zelfgenezers die liever op kwakzalvers dan wetenschappers varen, is chloordioxide wereldwijd populair. Ook de voormalige Amerikaanse president Donald Trump had het in een van zijn befaamde nonsenstoespraken al eens over het injecteren van bleek als mogelijk middel tegen corona.