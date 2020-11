‘Het kan lang duren voordat iedereen is ingeënt’

Voorlopig blijven de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van kracht. “Sinterklaas doet de inkopen natuurlijk alleen”, zei Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie. Hugo de Jonge wilde nog geen uitsluitsel geven over Kerstmis. Hij hoopt dat verruiming van de maatregelen vanaf half december mogelijk is. “We willen onszelf geen derde golf cadeau doen met Kerst.”

Het kan lang duren voordat iedereen ingeënt is, waarschuwde de minister van Volksgezondheid. Aanvankelijk zullen er niet voldoende vaccins zijn voor de hele bevolking. Ook wordt het inenten volgens De Jonge een ‘grote logistieke operatie’.

Het kabinet kijkt nog welke bevolkingsgroepen als eerste zullen worden ingeënt. Menigeen gaat ervan uit dat kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met bijvoorbeeld diabetes, en zorgmedewerkers voorrang krijgen.

De quarantaine voor mensen die naar voren zijn gekomen via bron- en contactonderzoek of die via de corona-app een melding hebben gekregen, wordt vanaf 1 december korter als zij geen klachten hebben. Zij mogen na vijf dagen een test laten doen. Blijkt daaruit dat ze negatief zijn, dan hoeven ze niet meer thuis te blijven.