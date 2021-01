Bekijk hier live de inauguratie van Biden en Harris

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Rond 18.00 Nederlandse tijd wordt Joe Biden ingezworen als de 46ste president van de Verenigde Staten. Voorzitter van het Hooggerechtshof John Roberts neemt de eed af. Rechter Sonia Sotomayer zweert vicepresident Kamala Harris in.

Harris en de andere vrouwen die bij de inauguratie aanwezig zijn, zijn allemaal in het paars. Het is een uitgestoken hand naar de andere partij: een mix van het blauw van de Democraten en het rood van de Republikeinen. Paars is ook de kleur van de suffragettes, de vrouwen die ijverden voor vrouwenkiesrecht.

Donald Trump is er niet bij. Hij vertrok even na twee uur uit het Witte Huis. Het is voor het eerst sinds 1869 dat een president niet aanwezig is bij de inauguratie van zijn opvolger. Biden en Harris wonnen de verkiezingen van november met 7 miljoen stemmen verschil.

Biden heeft al bekendgemaakt dat hij de komende dagen veel maatregelen wil nemen. De Verenigde Staten treden weer toe tot het Klimaatverdrag van Parijs. Ook gaat het hardvochtige immigratiebeleid van Trump op de schop.