Belarus dreigt gastoevoer naar Europese Unie dicht te draaien

Alexander Loekasjenka, de dictator van Belarus, dreigt de Europese Unie met acties als er nieuwe sancties worden opgelegd aan zijn regime. Een van de dreigementen is dat hij de gastoevoer naar Europa dicht kan draaien. “Wij verwarmen Europa, zij dreigen nog steeds dat ze de grens willen sluiten. En als wij dan de gastoevoer afsluiten? Ik beveel daarom aan dat de Poolse leiders, Litouwers en andere lieden zonder kop nadenken voor dat ze iets zeggen.”

Het dreigement komt ten tijden van een nieuwe humanitaire crisis die Loekasjenka veroorzaakt door duizenden vluchtelingen en migranten naar de grens met Polen te drijven. Polen op zijn beurt waarschuwt dat het oplopend conflict kan leiden tot een militaire confrontatie. Franak Viačorka, een naar het buitenland gevlucht lid van de oppositie in Belarus, stelt tegenover The Independent dat het dreigement van de dictator loos is. “Het is bluf. Als hij dat zou doen zou hij er zelf onder lijden, net als Rusland. Als hij echt iets doet, zoals het aan de grond laten zetten van een Ryanair vlucht, kondigt hij dat niet tevoren aan.”