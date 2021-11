Belarus drijft vluchtelingen met geweld naar EU

De Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenka stuurt grote groepen vluchtelingen naar de grens met Polen. De vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan, zijn door Belarus met steun van Rusland ingevlogen, uitsluitend met het doel hen de grens van de Europese Unie over te sturen. Loekasjenka probeert daarmee zijn EU-buurlanden en ook Duitsland te ontwrichten, uit wraak voor Europese sancties tegen het land als reactie op zijn dictatuur.

Op sociale media zijn beelden te zien van groepen mensen die omringd door zwaar bewapende, gemaskerde Belarussische militairen, naar de grens met Polen gedreven worden. De Poolse regering is maandag voor crisisberaad bijeengekomen, langs de grens geldt de noodtoestand.

Belarus is al maanden bezig vluchtelingen het land binnen te halen, volgens waarnemers met volledige steun van de Russische president Vladimir Poetin. Eenmaal in Belarus worden ze door de bossen richting de grenzen met Polen en Litouwen gelokt, waar ze met hulp van de Belarussische autoriteiten de grens overgaan. De vluchtelingen worden veelal door mensensmokkelaars gelokt met de belofte door te kunnen gaan naar Duitsland en verder. De meeste vluchtelingen worden echter door de Poolse autoriteiten aangehouden en in detentie geplaatst.

Loekasjenka is op oorlogspad met de Europese Unie sinds die Belarus sancties oplegde, nadat de dictator opnieuw de verkiezingen stal. Protesten tegen de aanhoudende dictatuur werden door Loekasjenka met harde hand neergeslagen. Oppositieleden die niet wisten te vluchten, belandden veelal in de gevangenis of verdwenen spoorloos. In mei van dit jaar dwong Belarus een vlucht van RyanAir op weg van Griekenland naar Litouwen te landen in Minsk. Daar werd de kritische Wit-Russische journalist en oppositie-activist Roman Protosevich van boord gehaald.

#Belarus Look at what is happening on the border. A huge crowd of migrants is walking towards the Polish border. Bruzgi-Kuznica border crossing pic.twitter.com/XVroOj9eGQ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

Afschuwelijke beelden uit Wit-Rusland. De wanhoop van vluchtelingen wordt uitgebuit voor politieke doeleinden. Dit is ook het gevolg van een gebrek aan samenwerking en solidariteit onder EU-lidstaten. De EU maakt zich zo chantabel voor landen aan onze gezamenlijke buitengrenzen. https://t.co/05Sf0xKZ9u — VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) November 8, 2021

❗️Armed Belarusian border guards push women and children through the Polish border fence. #belarus #poland #migrants pic.twitter.com/QzX3T44ed9 — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) November 7, 2021

Armed guards form poor, tired, hungry people as troops for forcing the border. It's hard to believe that this is really happening in the 21st century. pic.twitter.com/XohX9LNA24 — Galina Aksakova (@GalinaAksakova) November 8, 2021

Ten minste één vluchteling is vanuit het westen juist de andere kant opgereisd. De Amerikaan Evan Neumann, door de FBI gezocht vanwege zijn deelname aan de bestorming van het Capitool door uitzinnige Trump-extremisten, heeft asiel aangevraagd in Belarus.