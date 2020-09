Belarussische oppositieleider ontvoerd in centrum Minsk

De Belarussische protestleider Maria Kolesnikova is maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde personen opgepakt en afgevoerd. Er zijn meerdere ooggetuigen van de ontvoering. De politie ontkent alle betrokkenheid en zegt onderzoek te doen.

Woordvoerder van de oppositionele Coördinatieraad Anton Rodnenkov zegt dat Kolesnikova in het centrum was voor zaken. Sinds ze werd opgepakt neemt ze haar telefoon niet meer op. Kort na de verklaring van Rodnenkov, tegenover de Belarussische nieuwssite Tut.by, was ook hij niet meer bereikbaar. Kolesnikova geldt als een van de belangrijkste leden van de Coördinatieraad. Eerder werden al andere leden gearresteerd of verbannen.

De ontvoering van Kolesnikova komt een dag nadat in Minsk opnieuw een massa-demonstratie plaatsvond tegen het regime van dictator Aleksander Loekasjenka, die bij de laatste verkiezingen opnieuw gefraudeerd zou hebben om de macht te behouden. Ruim vier weken geleden riep Loekasjenka zichzelf uit tot winnaar van de verkiezingen met 80,1 procent van de stemmen. In werkelijkheid zou het oppositieleder Svetlana Tichanovskaja zijn die de verkiezingen heeft gewonnen. Zij is het land inmiddels ontvlucht en verblijft momenteel in Litouwen. Na het bericht dat Maria Kolesnikova is ontvoerd, zei Tichanovskaja dat de actie waarschijnlijk een poging van de Belarussische autoriteiten is om de oppositie te intimideren.

Bron: HLN / cc-foto: