Belasting op brandstof en energie omlaag om koopkrachtverlies te dempen

Het kabinet wil de accijns op brandstoffen en btw-tarief voor energie verlagen om zo het verlies aan koopkracht te dempen. Lage inkomens krijgen meer tegemoetkoming om de exorbitante stijging van energiekosten te compenseren. Dat meldt de NOS op basis van anonieme Haagse bronnen.

Accijnzen vormen bijna tweederde van de prijs voor benzine en diesel. De verlaging zou respectievelijk 17 en 11 cent per liter moeten bedragen. De btw op energie moet omlaag van 21 procent naar 9.

Het AD, dat de maatregelen als eerste onthulde, schrijft:

Verder wordt nog gekeken of slecht geïsoleerde woningen kunnen worden aangepakt. Daarvoor zijn al regelingen, maar daar gaat mogelijk de turbo op. Bewoners krijgen dan bijvoorbeeld een klusbedrijf over de vloer, of een voucher om zelf isolerende maatregelen te bekostigen, zo is het idee. Met het pakket aan maatregelen hoopt het kabinet ook de middeninkomens iets tegemoet te komen, al ligt de prioriteit bij de laagste inkomensgroep. Voor hen is al een wet in de maak die regelt dat zo’n 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum circa 200 euro ontvangen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Dat bedrag wordt opgehoogd naar minimaal 400 euro.