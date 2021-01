Belastingdienst blijft gedupeerde ouders achtervolgen, pakt schadevergoeding af

Terwijl het kabinet diep door het stof gaat voor het leed dat de overheid heeft aangericht bij duizenden onschuldige ouders, weet de Belastingdienst van geen ophouden. Trouw meldt dat de ambtenaren het geld claimen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire kregen toegewezen als compensatie voor de aangedane ellende.

De 30.000 euro compensatie die gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen wordt voor een groot deel direct weer opgeëist door de Belastingdienst. De fiscus is niet bereid zijn positie als eerste schuldeiser op te geven, zo stelt de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW). Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen, doorgaans de schuldsanering genoemd. De vereniging stapt daarom uit het overleg met de Belastingdienst over een compensatieregeling, omdat ouders hiermee onvoldoende worden geholpen.

De BBW onderhandelt sinds november met de fiscus over de compensatieregeling. De Belastingdienst wil wel overeenkomsten sluiten met schuldeisers van de ouders om af te zien van vorderingen maar is zelf niet bereid af te zien van schuldinning. In de praktijk betekent het dat de compensatie die de Belastingdienst uitbetaalt aan de slachtoffers direct weer terugvloeit naar de Belastingdienst. De fiscus heeft wettelijk gezien als eerste recht op terugbetaling bij de sanering van schulden.

De BBW zegt meermalen gewaarschuwd te hebben voor de desastreuze gevolgen maar “geen enkel gehoor” te krijgen, ondanks de belofte van de Tweede Kamer dat de financiële problemen van de getroffen ouders geheel opgelost moeten worden en zij de kans moeten krijgen voor een nieuwe start. De Belastingdienst heeft voorgesteld van de uit te betalen 30.000 euro een derde onbereikbaar te maken voor schuldeisers maar dat is volgens de BBW juridisch niet haalbaar. De rechter zou het bedrag alsnog toewijzen aan schuldeisers, in dit geval dus de Belastingdienst.

De belangenorganisatie uit meer kritiek op de regeling die de ouders wordt geboden. Zo moeten mensen die meer dan 30.000 euro schade hebben geleden, en dat zijn er duizenden, bij een 6-koppige commissie bewijzen aanleveren die vervolgens per geval bepaalt of ze recht hebben op een hogere vergoeding. Dat gaat enorm veel tijd kosten. De commissie heeft vooralsnog geen enkele zaak afgehandeld.

